Wizz Air decolla da Brindisi a Bucarest

Nuovo volo su Brindisi per Wizz Air. Aeroporti di Puglia, ha annunciato il lancio di un collegamento diretto dallo scalo verso Bucarest.

Come riporta un comunicato stampa di Adp, il programma prevede due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, con decollo da Bucarest alle 20.10 e arrivo a Brindisi alle 20.45; il volo di ritorno partirà invece dall’Italia alle 21.20 per arrivare a Bucarest Otopeni alle 23.55. Il collegamento sarà operato dal prossimo 30 marzo fino al 23 ottobre.

Il nuovo collegamento sulla Romania va ad aggiungersi al ventaglio di rotte di Wizz Air dall’aeroporto del Salento per la prossima estate, che collegano l’area con i mercati emergenti dell’Est Europa.