Wizz Air e Revolut, intesa per i pagamenti dei viaggiatori

Offrire ai clienti pagamenti e checkout veloci e sicuri. Questo l’obiettivo che ha spinto Wizz Air a siglare una nuova partnership con Revolut, la fintech con oltre 50 milioni di clienti. Con Revolut Pay i clienti Revolut potranno ora prenotare voli Wizz Air senza dover inserire i dati di pagamento. Selezionando Revolut Pay al checkout dell’app Wizz Air, e presto anche sul sito web, i clienti potranno completare l’acquisto del volo in pochi secondi, approvando il pagamento in modo sicuro tramite l’app Revolut, protetta da codice di accesso o identificazione biometrica.

“Con Revolut - commenta Ian Malin, chief financial officer di Wizz Air - i nostri clienti non solo ottengono le migliori offerte Wizz Air, ma possono anche avere ricompense da utilizzare per i loro futuri viaggi e altri acquisti”.

In occasione dell’accordo, infatti, tutti i nuovi utenti Revolut potranno guadagnare fino a 25 euro dopo essersi iscritti e aver speso i primi 5 euro con Revolut. I clienti Revolut Pay potranno inoltre accumulare RevPoints - il programma fedeltà di Revolut - e riscattarli per acquisti con Revolut Pay o di voli Wizz Air. Da oggi fino al 4 aprile 2025, inoltre, chi acquista voli Wizz Air utilizzando Revolut Pay può guadagnare 10 volte più RevPoints sugli acquisti. Lo scorso anno, infatti, Wizz Air ha ampliato le sue opzioni di pagamento a bordo, accettando anche le carte Revolut.