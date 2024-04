Wizz Air: il multi pass attivo anche sulle rotte europee

Wizz Air ha reso definitivo il multi pass anche sulle rotte internazionali. Il piano di abbonamento è stato quindi esteso anche ai voli in Europa in modo permanente.

I passeggeri potranno così bloccare il prezzo dei biglietti e del bagaglio per un periodo di 12 mesi. Le tariffe partono da 64,99 euro al mese per i biglietti di sola andata.

Dai dati raccolti da Wizz Air nel periodo di sperimentazione del nuovo prodotto, emerge che gli utenti MultiPass in Italia, con una percentuale del 70% rappresentata da donne, hanno viaggiato di frequente, soprattutto, verso le città di Milano, Catania e Napoli. Inoltre, Wizz Air ha riscontrato che oltre il 50% degli abbonati aveva meno di 35 anni, certificando come viaggiatori più attivi le generazioni Millennial e Gen Z. Più del 60% dei partecipanti ha dichiarato che l’ obiettivo principale era andare a trovare gli amici e ricongiungersi con i propri parenti.

Wizz Air ha notato che, dall’introduzione del prodotto, oltre l’80% dei passeggeri era iscritto alla formula con il solo biglietto, ma successivamente i passeggeri hanno aggiunto altri servizi come WIZZ Priority e varie tipologie di bagagli.

I passeggeri che hanno acquistato l’abbonamento in prova, valido per 6 mesi, possono ora passare all’abbonamento annuale di 12 mesi. Questi passeggeri potranno modificare la loro sottoscrizione, che avrà inizio il mese successivo alla richiesta. Ciò implica che i passeggeri dovranno pagare la nuova quota di abbonamento e attivare la nuova sottoscrizione di 12 mesi a partire dal mese successivo alla richiesta.

Tuttavia, Wizz Air informerà i passeggeri in anticipo in merito alla possibilità di estendere la loro sottoscrizione per ulteriori 12 mesi dopo i primi 6. Nel caso in cui i clienti decidano di annullare l’acquisto del nuovo abbonamento annuale di 12 mesi, avranno a disposizione il periodo di 14 giorni di recesso.