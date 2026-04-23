“Commenti del tutto infondati e non veritieri”. Wizz Air risponde in questi termini alle recenti dichiarazioni dell’a.d. di Ryanair, Michael O’Leary, sulle prospettive finanziarie della compagnia.

“Wizz Air - precisa lo statement - dispone di una solida struttura finanziaria e di un’ampia liquidità e finanzia i propri aeromobili con 18 mesi di anticipo, con società di leasing e altri finanziatori che competono attivamente per ogni opportunità. Si tratta di un’azienda che presenta una stabilità evidente”.

Il vettore sottolinea poi come sia una delle compagnie aeree meglio coperte del settore rispetto al rapido andamento dei prezzi del carburante, “mentre la nostra flotta è già composta per il 75% da aeromobili della famiglia A320neo, il che ci garantisce un vantaggio strutturale in termini di costi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Europa, grazie a un consumo di carburante significativamente inferiore e a una maggiore efficienza”.

Wizz Air aggiunge poi di mantenere rapporti di lunga data con i principali lessor e produttori, continuando a portare avanti la propria strategia di flotta senza alcuna interruzione.

“Continuiamo ad ampliare rapidamente la nostra presenza in Italia - dice ancora la nota del vettore - e in altri mercati chiave. Il nostro focus resta esattamente dove dovrebbe essere: offrire le tariffe più basse, operare la flotta di aeromobili più giovane e più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante e servire milioni di clienti italiani”.