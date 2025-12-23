Continua l’allungo di Wizz Air sul mercato italiano. Il vettore punta a consolidare la sua presenza sulla Penisola - dove attualmente detiene una quota di mercato del 9% e si appresta a chiudere l’anno con quasi 21 milioni di passeggeri - con un articolato piano di espansione che coinvolgerà gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Pisa, Torino, Alghero e Lamezia Terme.

Tra il 17 e il 23 dicembre 2025, la low cost ha infatti annunciato il lancio di nuovi collegamenti e potenziamenti strutturali che debutteranno tra la primavera e l’estate 2026. “L’annuncio delle nuove rotte - spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia di crescita in Italia e nella nostra visione di una connettività sempre più diffusa ed efficiente”.

Roma Fiumicino

La maggior parte delle novità interesserà l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la compagnia aerea ha basato anche un nuovo aeromobile Airbus A321neo, portando a 15 il numero totale di velivoli presenti sullo scalo. Con 9 nuove rotte in partenza, Fco si conferma la principale e più grande base della compagnia aerea in Italia.

Il 29 marzo 2026 debutterà il servizio giornaliero per Malta, cui seguiranno a giugno tre nuove isole del Mediterraneo: dal 28 giugno sarà possibile volare verso Rodi con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica); dal 29 giugno partiranno i collegamenti per Cefalonia (lunedì, mercoledì e venerdì) e Creta Chania (lunedì e venerdì); mentre dal 30 giugno sarà operativa la rotta per Minorca, con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato). L’offerta sarà ulteriormente ampliata in autunno: dal 21 settembre 2026 prenderanno il via i collegamenti diretti con Tallinn, raggiungibile tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). Dal 22 settembre saranno invece operativi i voli verso Costanza (Romania) e Pristina (Kosovo), con due frequenze settimanali (martedì e sabato), oltre alla nuova rotta per Varna (Bulgaria), servita il martedì, il giovedì e il sabato.

Milano Malpensa

Anche Milano Malpensa si conferma pilastro strategico per la low cost, con una nuova rotta giornaliera per Palma di Maiorca a partire dal 11 maggio 2026 e il raddoppio delle frequenze verso Tel Aviv, che passeranno da 7 a 14 a settimana per la summer 2026.

Novità all’aeroporto di Torino, dove il 13 giugno debutterà la nuova rotta verso Londra Luton, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). Il collegamento si aggiungerà alle receti new entry verso Sofia e Budapest.

Il Sud e le isole

Nel mirino di Wizz Air anche il Sud e le isole: ad Alghero il prossimo 24 giugno debutterà il collegamento bisettimanale (mercoledì e domenica) verso Tirana. Da Lamezia Terme, invece, i passeggeri italiani potranno viaggiare alla volta di Varsavia, con un volo trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) operativo dal prossimo 30 marzo 2026. La novità conferma l’espansione della compagnia nello scalo calabrese, dopo i recenti annunci di altre tre rotte che saranno operative dalla prossima stagione estiva per Budapest, Katowice e Sofia.

Per l’aeroporto di Pisa è stata annunciata la nuova rotta verso Belgrado, che sarà operata con due voli a settimana, il martedì e il sabato, a partire dal 9 giugno 2026.

Ulteriori novità riguardano poi l’aeroporto di Venezia. Dal 31 marzo, infatti, sarà attivata la rotta verso Cracovia, operata con una frequenza di tre voli settimanali: martedì, giovedì e sabato.

Tutte le nuove rotte saranno operate con Airbus A321neo. “Dalle basi come Roma Fiumicino fino a Venezia, Pisa, Milano, Torino, Lamezia Terme ed Alghero continuiamo a investire per ampliare le possibilità di viaggio dei passeggeri italiani, collegando il Paese ad alcune delle destinazioni più dinamiche e affascinanti d’Europa - continua Imperiale -. La risposta del mercato conferma la fiducia nei nostri elevati standard operativi, in termini di affidabilità e puntualità, e che ci incoraggia a continuare a offrire collegamenti accessibili, efficienti e pensati per rispondere sia alle esigenze turistiche sia a quelle dei viaggi Vfr. Il nostro impegno è chiaro: rendere l’Europa sempre più vicina, continuando a crescere insieme ai territori e ai passeggeri che ogni giorno ci scelgono”.