Sono decollati ieri dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino i nuovi voli Palermo-Varsavia e Palermo-Bratislava di Wizz Air. Due collegamenti che rappresentano il ritorno nello scalo palermitano della compagnia aerea e il simbolo tangibile della rinnovata partnership con Gesap, la società di gestone dell’aeroporto.

“Per la connettività di Palermo inizia una nuova era”. Questo il commento di Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, che aggiunge: “La scelta di lanciare nello stesso giorno Varsavia e Bratislava dall’Aeroporto Internazionale ‘Falcone Borsellino’ rappresenta un chiaro segnale della fiducia che riponiamo nello scalo palermitano e nella nostra rinnovata sinergia con Gesap. Per noi Palermo e la Sicilia rappresentano un mercato dinamico e ricco di opportunità”.

Tutti i voli saranno operati con gli Airbus A321neo; la rotta per Varsavia-Modlin sarà effettuata tre volte alla settimana, martedì, giovedì e sabato, mentre quella su Bratislava quattro volte: martedì, giovedì, sabato e domenica.

“La crescita delle rotte internazionali - sottolinea Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - è una nostra priorità strategica perché significa attrarre nuovi flussi turistici, favorire la destagionalizzazione e rafforzare l’interscambio economico. Queste nuove rotte non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Continueremo a lavorare con determinazione per ampliare il network internazionale, valorizzando il potenziale del territorio e creando condizioni solide per uno sviluppo sostenibile e duraturo dello scalo”.

Con queste nuove destinazioni i collegamenti internazionali gestiti dalla regione Sicilia salgono a 19. In tutto il Paese Wizz Air gestisce 245 collegamenti che raggiungono 31 Paesi diversi, operando in 27 aeroporti con una flotta che conta 28 aeromobili Airbus A321neo. L’impatto sul traffico è significativo: nel 2025, Wizz Air ha trasportato oltre 20,1 milioni di passeggeri, segnando un incremento dell’8,2% rispetto all’anno precedente