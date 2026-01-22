Wizz Air lancia il nuovo collegamento Venezia-Craiova

Nuova rotta per l’estate di Wizz Air. Dal prossimo 23 maggio la compagnia decollerà da Venezia verso Craiova.

Lo schedule prevede due voli la settimana, ogni martedì e sabato: i collegamenti saranno operati con Airbus 321neo, come riporta una nota della compagnia.

Craiova diventa così la 20esima destinazione collegata dalla low cost allo scalo lagunare. Nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4mila voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%.

“L’arrivo del terzo aeromobile in Laguna - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale. Adesso con questa nuova rotta continuiamo a mantenere la nostra promessa di rendere Venezia sempre più ricca di collegamenti internazionali e destinazioni uniche”.

“Il nuovo volo Venezia–Craiova -aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’aeroporto Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air”.