Wizz Air setta il record personale di trasporto passeggeri a quota 62,8 milioni nel 2024 e a 63,8 milioni nell’anno fiscale 2025.

“Siamo una multinazionale quotata alla Borsa di Londra con quattro compagnie di gruppo, il punteggio di puntualità tra i migliori al mondo secondo Cirium, un piano di espansione che prevede l’apertura di nuove rotte che annunceremo nei prossimi mesi, la consegna mensile di nuovi A321neo con l’obiettivo di collezionare 500 aerei totali in flotta per continuare a presidiare il medio raggio” afferma Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air per l’Italia.

Italia che rappresenta un target strategico, sia in termini di operatività, grazie allo stallo di 27 aerei in 5 basi, di cui 8 solo a Malpensa, sia come punto di riferimento per lo sviluppo di futuri investimenti. “L’Italia ha un tasso di riempimento che sfiora il 100%, con quasi 92 mila voli operati nel 2024 e un 10% di crescita della nostra capacità di trasporto passeggeri quest’anno rispetto al 2024”.

Spagna e Grecia sono elette mete preferite dai connazionali, mentre lo Stivale piace alla Polonia e all’area Baltica. Oltre a Milano e Fiumicino, le rotte Vilnius-Catania, Napoli-Sharm e Napoli-Tirana funzionano bene. “Per l’estate abbiamo allestito una task force con hotline h24 tra centro operativo, servizio clienti, assistenza a terra e reparto comunicazione. Fa parte del piano triennale di investimento da 14 miliardi di euro Customer First Compass, volto a personalizzare al massimo l’esperienza dei passeggeri grazie a un rapporto diretto”.