Wizz Air passa a un sistema di pagamento cashless. A partire dal 1 aprile 2025, tutti gli acquisti a bordo saranno elaborati esclusivamente tramite pagamento con carta, inclusi i metodi contactless come Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay e Google Pay.

La compagnia amplia così le proprie opzioni di pagamento accettando ora anche le carte Revolut, oltre a Visa e Mastercard, sia di credito che di debito.

Inclusa nella partnership con Revolut, la possibilità per tutti i nuovi utenti Revolut di guadagnare fino a 25 euro dopo essersi registrati e aver speso i primi 5 tramite questo sistema. I clienti Revolut Pay potranno anche accumulare RevPoints – il programma fedeltà di Revolut – e riscattarli per acquisti con Revolut Pay o di voli Wizz Air. Fino al 4 aprile 2025, chiunque acquisti voli Wizz Air utilizzando Revolut Pay può guadagnare 10 volte più RevPoints sugli acquisti.

In linea con questa transizione, verranno implementate le seguenti linee guida: l’importo massimo combinato consentito per gli acquisti a bordo per cliente sarà di 150 euro; per transazioni di 50 euro o superiori, sarà richiesto il biglietto di imbarco.

Michael Delehant, senior chief commercial and operations officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’implementazione dei pagamenti cashless non solo ottimizza le nostre operazioni, ma consente anche al nostro equipaggio di concentrarsi maggiormente sulla fornitura di un servizio eccezionale, anziché sulla gestione delle transazioni in contante. Questo porta a un’esperienza più efficiente e piacevole per i nostri passeggeri.”