Wizz Air, nuovo volo fra Torino e Budapest nella winter

Wizz Air espande il suo network da Torino con una nuova rotta internazionale da e per Budapest. Il volo sarà operato dal 28 ottobre con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).

“Con l’avvio della nuova rotta Torino-Budapest, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza a Torino e investe per intensificare la connettività internazionale dello scalo e, più in generale, della regione Piemonte - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Il nostro obiettivo è continuare ad investire con decisione nel mercato italiano, il primo per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, e per farlo è essenziale sviluppare la connettività delle aree strategiche del Paese, come il Nord Italia. In questa cornice, Torino ha un ruolo decisivo e continueremo ad investire su questa città perché crediamo fermamente nel suo potenziale turistico, per viaggiatori business e leisure”.

Aumentano così le novità di Wizz Air da Torino. Nella stagione invernale 2025/2026 saranno infatti 6 le destinazioni del network della compagnia collegate da Torino Airport: oltre alla new entry Budapest, anche Bucarest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia.

“Siamo soddisfatti dell’avvio del volo Torino-Budapest annunciato oggi da Wizz Air – commenta Andrea Andorno, a.d. di Torino Airport -. Il nostro network si arricchisce di una nuova capitale europea e di un collegamento diretto verso l’Ungheria, che sappiamo essere molto richiesto dal territorio, oltre a rappresentare anche un’ottima occasione per i flussi turistici verso le attrattive di Torino e il Piemonte.”