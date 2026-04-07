Wizz Air ora è la principale compagnia aerea dell’Armenia

Le rotte verso Oriente continuano ad essere cruciali per Wizz Air. La compagnia ha registrato un andamento decisamente positivo per le rotte sull’Armenia, dove a ottobre la low cost piazzerà il terzo aereo.

Come riporta preferente.com Wizz Air opera in Armenia da sei anni e non ha interrotto i voli nemmeno durante la pandemia.

Il mercato del Paese al momento non incentiva molti investimenti, ma quelli presenti vengono dirottati sulla low cost che attualmente è la principale realtà dell’aviazione in Armenia.