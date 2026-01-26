Wizz Air potenzia Catania: terzo aeromobile e nuovi collegamenti

Wizz Air continua a investire sugli aeroporti di Catania e Comiso rinnovando, con alcune novità, la sinergia con SAC, la società di gestione dei due scali. A testimonianza dell’importanza, per il vettore, dei due aeroporti la decisione di Wizz Air di portare da maggio 2026 un terzo aeromobile A321neo nella base di Catania. Dall’inizio delle operazioni Wizz Air ha trasportato a Catania e Comiso 9,7 milioni di passeggeri e l’aggiunta di un terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: genererà infatti 500mila nuovi posti, creando 40 impieghi diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff Wizz già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale.

Sul fronte delle rotte internazionali la novità è, invece, l’introduzione di una rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti su Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana.

Le tratte domestiche

Il terzo Airbus A321Neo basato nell’aeroporto di Fontanarossa permetterà un significativo rafforzamento delle frequenze domestiche. Così, dunque, dal 4 maggio il Catania - Milano Malpensa passerà da 12 a 19 frequenze e il Catania - Torino da 11 a 14 frequenze settimanali. Con il terzo aeromobile basato a Catania, Wizz Air opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso.

“L’arrivo del terzo aeromobile - commenta Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air - è la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine verso la Sicilia orientale, un risultato reso possibile dalla solida e proficua collaborazione con SAC. La sinergia con la società di gestione degli scali di Catania e Comiso è per noi molto importante e ci permette di sviluppare una rete che risponda concretamente alle esigenze del territorio”.

Nel 2025 la compagnia ha offerto oltre 1,7 milioni di posti dai due scali e operato più di 7.000 voli, raggiungendo un tasso di completamento del 99,8% e migliorando la puntualità del 10% rispetto al 2024.