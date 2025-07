Wizz Air, quattro nuove rotte dall’Italia

Wizz Air amplia l’offerta sull’Italia. La compagnia low cost ha annunciato quattro nuove destinazioni della Penisola collegate con Varsavia. Si tratta di Bergamo, Brindisi, Palermo e Alghero.

Dal 2 dicembre 2025 sarà possibile volare ogni giorno tra Milano Bergamo e Varsavia, mentre i collegamenti da Brindisi, Palermo e Alghero inizieranno rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026, con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato.

“L’Italia è un mercato strategico per Wizz Air, sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri - dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con quasi 30 rotte che ora collegano Italia e Polonia e oltre 210 rotte operate da e verso gli aeroporti italiani, confermiamo il nostro impegno ad offrire maggiori opportunità di viaggio ai nostri passeggeri italiani, in particolare provenienti da regioni come Puglia, Sicilia, Sardegna e Lombardia. Il lancio di quattro nuovi voli diretti per Varsavia rafforza ulteriormente questo impegno e fa parte di un più ampio piano di espansione che include l’apertura della nostra nuova base a Varsavia-Modlin”.