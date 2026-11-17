Wizz Air annuncia nuovi collegamenti su Torino per i mesi freddi. Dal 16 gennaio prossimo, riporta una nota della compagnia, arriveranno quattro nuovi collegamenti verso l’Europa centro-orientale. L’elenco delle nuove mete comprende Danzica, Katowice e Breslavia, cui si aggiunge Praga. Tutti i collegamenti saranno operativi una volta alla settimana, il sabato.
L’operativo del vettore sullo scalo piemontese comprende anche voli su Budapest e Bucarest, oltre a Barcellona, Valencia, Malaga, Sharm el-Sheikh, Napoli, Roma, Palermo, Catania.