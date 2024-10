Wizz Air: tris di voli sull’aeroporto di Salerno

Ha preso il via con i voli su Budapest e Tirana la stagione di Wizz Air all’aeroporto di Salerno. Si tratta di due collegamenti diretti operati dalla low cost sul Costa d’Amalfi a cui farà seguito anche la rotta per Bucarest, in partenza oggi.

“L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi rappresenta per noi una nuova e entusiasmante opportunità, permettendo ai viaggiatori di esplorare nuove destinazioni e vivere esperienze indimenticabili. Siamo entusiasti di contribuire alla crescita di questo scalo e di offrire collegamenti diretti verso città affascinanti come Budapest”, evidenzia il corporate communication officer Sasha Vislaus.

I voli su Romania e Ungheria avranno tre frequenze alla settimana, due invece quelli sull’Albania. “L’arrivo di una compagnia prestigiosa come Wizz Air è un’ulteriore dimostrazione dell’attrattività sui mercati internazionali del sistema aeroportuale campano e della complementarità dei due scali che rappresentano l’uno la risorsa dell’altro, garantendo connettività di qualità al territorio”, aggiunge l’a.d. di Gesac, che gestisce lo scalo, Roberto Barbieri.