Wizz Air, voli speciali dalla Penisola per seguire gli Europei di calcio

A tutti i tifosi degli Europei di calcio Wizz Air dedica voli speciali di andata e ritorno per seguire le partite della Nazionale in Germania. Il vettore ha infatti programmato voli diretti da Roma e Milano verso Dortmund e Lipsia, città in cui la squadra di Spalletti affronterà Albania, Spagna (nella vicina Gelsenkirchen) e Croazia.

I biglietti da Milano a Dortmund del 15 giugno sono esauriti, ma sono ancora a disposizione i biglietti da Roma Fiumicino per raggiungere la nazionale all’esordio con l’Albania. Per le partite contro Spagna e Croazia, rispettivamente a Gelsenkirchen e Lipsia il 20 e il 24 giugno, Wizz Air mette a disposizione voli speciali da Milano e Roma.

“Gli orari dei voli - spiega Tamara Nikiforova, Communication Manager di Wizz Air - sono stati appositamente calibrati sulla base delle date e degli orari degli incontri, in modo da agevolare anche il ritorno a casa dei tifosi”.