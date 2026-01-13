È disponibile per l’acquisto su voli selezionati da e per Roma Fiumicino, oltre che per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton e Londra Gatwick. È ‘Wizz Class’, il nuovo servizio opzionale pensato da Wizz Air per i passeggeri più interessati allo spazio personale.

“I viaggi d’affari - dichiara Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air - sono in crescita in tutto il nostro network e abbiamo ascoltato le richieste dei nostri passeggeri. Ci chiedono un po’ più di spazio e velocità, ma non vogliono pagare i prezzi delle business class delle compagnie di linea tradizionali. Wizz Class risponde a questa domanda, offrendo ai passeggeri lo spazio che desiderano e il servizio che meritano, senza scendere a compromessi con il nostro modello semplice e conveniente”.

Scegliendo la Wizz Class uno dei sedili centrali nelle prime file (1B o 1E) rimarrà riservato. Poiché la prima fila offre già spazio extra per le gambe, il servizio garantirà maggiore comfort per rilassarsi o lavorare pur volando nella consueta cabina a classe unica della compagnia. Il prodotto sarà disponibile come opzione aggiuntiva durante il processo di prenotazione per chi acquista i pacchetti Smart e Plus, nella pagina di selezione del posto. Questi pacchetti includono già l’imbarco prioritario con trolley da 10 kg; con l’integrazione della Wizz Class i passeggeri otterranno anche il posto centrale bloccato e uno snack con bevanda analcolica in omaggio.