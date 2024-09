Zaia, Veneto: “Il volo Venezia-Shanghai vale 100 milioni di Pil”

Cento milioni di euro di incremento per il Pil. E’ questa la stima sulla ricaduta che potrebbe avere il nuovo volo tra Venezia e Shanghai della China Eastern Airlines inaugurato ieri all’aeroporto Marco Polo. A dirlo è stato il governatore della Regione Luca Zaia intervenuto all’evento che rappresenta una grande ritorno per lo scalo: nel 2019 i voli diretti avevano trasportato 150mila passeggeri tra i due scali. Ora l’attesa è per 70mila passeggeri.

“Il collegamento segna l’inizio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l’Estremo Oriente che porterà, ne siamo certi, a ulteriori sviluppi di nuove linee, in un dialogo con quest’area del mondo che Venezia ha mente nelle sue corde – ha aggiunto il presidente della Save, che gestisce l’aeroporto, Enrico Marchi -. Un grande giorno in cui si riafferma con entusiasmo il ruolo del nostro aeroporto come terzo scalo intercontinentale italiano”.

Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, il volo opererà con tre frequenze alla settimana utilizzando un A330.