Dopo aver focalizzato la propria crescita sul traffico internazionlae, Delta torna a rivolgersi sul traffico regionale piazzando un ordine da 1,1 miliardi di dollari a Bombardier per trenta CRJ900, più altrettanti in opzione. Con quest'ordine Bombardier raggiunge un portofolio di 1515 aeromobili in consegna, di cui 1.395 della serie CRJ