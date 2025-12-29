Sta ritornando alla normalità la situazione dei voli da e per New York dopo il weekend scorso, che ha visto una tempesta invernale abbattersi sulla Grande Mela e sul New Jersey, provocando cancellazioni a raffica.

Nel corso dei giorni più intensi di maltempo, venerdì 26 e sabato 27, sui tre aeroporti della città Newark, JFK e LaGuardia si è arrivati a un totale di 1.900 voli cancellati, soprattutto su rotte nazionali. Uno scenario non inusuale per l’inverno sulla costa Est degli Usa, ma quest’anno la nevicata è stata particolarmente intensa e si è verificata nei giorni a ridosso del Natale, particolarmente congestionati per il traffico aeroportuale.

Nella giornata di sabato a New York sono caduti circa 10 cm di neve e sono stati dichiarati lo stato di emergenza per il New Jersey e alcune zone della città.