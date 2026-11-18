Gli esercizi ricettivi non possono essere l’unico punto di prelievo della tassa di soggiorno perché, in questo modo, l’imposta è iniqua in quanto vengono esentati sia gli escursionisti, che invadono le città senza pernottarvi, sia coloro che pernottano in alloggi semiclandestini. Per non parlare del fatto che chi soggiorna nelle strutture ricettive già concorre - sia pur indirettamente - in misura cospicua al pagamento delle imposte locali.

Questa l’opinione di Federalberghi, il cui obiettivo è convincere i soggetti pubblici e privati a passare a un nuovo sistema che assegni ai comuni una quota del gettito Iva prodotto da tutte le attività turistiche: una city tax.

Federalberghi sottolinea ancora come l’imposta di soggiorno gravi su una sola delle attività che traggono beneficio dai flussi turistici, mentre la maggior parte della spesa dei turisti riguarda servizi diversi da quelli ricettivi (taxi, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, terme, impianti di risalita, shopping, attrazioni). Tutto questo movimento porta benefici alle casse degli enti locali non solo in termini di entrate dirette (parcheggi, trasporto locale, ingressi nei musei comunali), ma anche e soprattutto sotto forma di imposte locali pagate dalle imprese e dai lavoratori.

Secondo la federazione è inoltre necessario adottare una regolamentazione quadro che disciplini in maniera uniforme la materia su tutto il territorio nazionale, destinare una quota del gettito alla riqualificazione delle strutture ricettive, rimborsare alle strutture ricettive gli oneri sostenuti per la riscossione e semplificare la rendicontazione, astenendosi dal chiedergli dati e informazioni già in possesso delle amministrazioni.

In base ai dati SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici), elaborati dal Centro studi Federalberghi in collaborazione con il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF) della facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, nel periodo 2022 - 2025 il gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco è passato da 628 milioni di euro a un miliardo e 172mila euro, con un incremento dell’86,8%.

L’imposta è applicata in 1.707 comuni, ma sono i primi cento a raccogliere ben il 72,8% del gettito. Nel 2025 le città con il gettito maggiore sono state Roma (260,5 milioni di euro), Milano (109,3 milioni), Firenze (82,9 milioni), Venezia (39 milioni), Napoli (23,5 milioni), Bologna (22 milioni), Rimini (14,6 milioni), Torino (10,9 milioni), Palermo (10,7 milioni) e Sorrento (9,3 milioni).