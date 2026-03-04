A Berlino aprirà il più grande ostello di Europa, firmato a&o Hostels

È destinato a diventare l’ostello più grande d’Europa, con circa 2.500 posti letto, grazie a un programma di conversione da 40 milioni di euro. Stiamo parlando dell’ultima new entry di a&o Hostels, un edificio dismesso nel pieno centro di Berlino: 31.500 mq che una volta ospitavano uffici. L’acquisizione in piena proprietà (freehold) è avvenuta da PIMCO Prime Real Estate per conto di Allianz.

StepStone Group e Proprium Capital Partners hanno sponsorizzato l’acquisizione di a&o Hostels guidata dal management alla fine del 2023 e, insieme, hanno investito circa 500 milioni di euro nell’espansione della piattaforma negli ultimi 18 mesi. Con questa nuova operazione a&o Hostels raggiungerà a Berlino un totale di 8.000 posti letto, una volta completato l’immobile.

“Grazie a una combinazione unica di storia, cultura, innovazione moderna, spazi verdi e convenienza - commenta Oliver Winter, ceo di a&o Hostels - Berlino è uno dei principali hotspot europei per il turismo leisure, con 13 milioni di visitatori nel 2024, in crescita del 7,5% rispetto al 2023. È anche la città più strettamente legata ad a&o, dove abbiamo aperto il nostro primo ostello a Berlin Friedrichshain oltre 25 anni fa”.

Situato in Rudi-Dutschke-Straße, nel cuore del quartiere turistico di Kreuzberg, il progetto completato comprenderà 610 camere, con una combinazione di camere private (31%) e condivise (69%).

Checkpoint Charlie, una delle attrazioni turistiche più iconiche e visitate di Berlino, con quattro milioni di visitatori l’anno, si trova a pochi passi, mentre l’attrattività dell’immobile è ulteriormente rafforzata dalla vicinanza alla Stazione Centrale di Berlino (15 minuti a piedi).

Ottenuto il permesso di costruire, a&o Hostels, insieme ad ANES Bau, nominata general contractor, punta ad aprire nel primo trimestre del 2027.

“Sfruttare le nostre competenze interne di sviluppo ci permetterà di realizzare un altro ostello altamente sostenibile e moderno, nonché il più grande d’Europa - continua Winter -. Questo investimento simbolo rappresenta una dichiarazione importante delle nostre ambizioni, mentre continuiamo a guidare la rapida crescita della piattaforma a&o. Democratizzare l’accesso alle destinazioni urbane più ambite è un pilastro centrale della nostra strategia”.