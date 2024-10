A Cipro il Med luxury style di Stademos Hotel Group

Grazie a Stademos Hotel Group, Cipro è diventata l’hotspot del ‘Med luxury style’. Ispirati al culto della bellezza per il legame diretto ai luoghi natale della dea Afrodite, i cinque stelle Amara Hotel di Limassol (207 camere) ed Elysium di Paphos (250 camere e suites), unitamente alle soluzioni family del 4 stelle Mediterranean sempre a Limassol (300 camere), hanno lanciato un nuovo concept di ospitalità basata sul legame fra architettura iconica, suggestioni classiche e cura della persona che sta oggi riscuotendo ampio successo non solo in Europa, ma anche sul mercato centro-asiatico.

“L’assenza dell’ente del turismo in Italia e in altre sedi internazionali presidiate sino alla pandemia - spiegano Luciano Sozzo e Omiros Omirou, rispettivamente chief operating officer e business development manager di Stadamos - ha indotto la nostra proprietà a plasmare l’offerta di prodotto in stretta simbiosi con le peculiarità del territorio cipriota, promuovendo un’esperienza di comunione ispirata alla koinonia dell’antico mondo greco che, al momento, non ha eguali nel Mediterraneo”.