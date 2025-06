Accor accelera in Spagna: superate le 100 strutture

Accor accelera la crescita in Spagna superando il traguardo dei 100 hotel aperti. Il centesimo hotel firmato Accor in Spagna è il nuovo ibis Styles Madrid Airport Valdebebas, il più grande hotel a marchio ibis nella Penisola Iberica. Con 260 camere, ristorante, snack bar attivo 24 ore su 24, piscina panoramica e lounge con vista sulla città, la struttura vanta un interior design ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Si trova proprio di fronte all’aeroporto Adolfo Suárez e a pochi minuti da Ifema e dal centro sportivo del Real Madrid.

“Siamo fieri di questo traguardo, che riflette la ricchezza e la vitalità del mercato spagnolo - ha dichiarato Karelle Lamouche, chief operating officer di Accor per Europa e Nord Africa -. La varietà del nostro portfolio ci consente di adattarci alle esigenze di ogni destinazione, dalle più conosciute alle nuove realtà emergenti. E siamo solo all’inizio: le opportunità nel settore dell’hospitality in Spagna sono enormi”.

Le ultime novità firmate Accor in Spagna includono il Fairmont La Hacienda Costa del Sol, affacciato sulla costa mediterranea di Cadice; l’SLS Barcelona; il Novotel Valencia Lavant; l’ibis Styles Santander; l’ibis budget Madrid Albasanz; l’ibis Madrid Norte Las Tablas; il

greet Alicante. Accanto ai marchi già citati, Accor è presente in Spagna anche con Mercure, Pullman, Sofitel e, sempre attraverso Ennismore, con SO/, The Hoxton, Hyde e Mondrian.