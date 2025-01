Accor, il marchio Mövenpick debutta in Polonia

Mövenpick debutta in Polonia. Il marchio di Accor ha annunciato oggi l’imminente apertura nel Paese entro la fine di gennaio del Mövenpick Grand Wrocław e del Mövenpick Resort & Spa Karpacz.

Le due new entry rientrano nel percorso di espansione del brand in Europa, che include aperture in Belgio e Azerbaigian, nonché prossimi debutti in Italia (Bari e Mondello), Grecia (Sivota) e Montenegro (Kotor).

Il Mövenpick Grand Wrocław si trova nel cuore di Breslavia, in un edificio storico completamente ristrutturato e dispone di 180 camere e servizi di alto livello per una pausa rilassante in città.

Immerso tra le lussureggianti foreste della Polonia sud-occidentale, il Mövenpick Resort & Spa Karpacz offre invece una serena fuga in montagna. Resort di 126 camere, offre un comodo accesso alla vicina stazione sciistica e ai sentieri panoramici.