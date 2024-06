Accor, partnership con Stripe per i pagamenti

La piattaforma di infrastrutture finanziarie per le aziende Stripe diventerà il principale partner di pagamento a livello globale di Accor che, grazie all’intesa raggiunta, potrà implementare un unico sistema centralizzato in tutte le sue strutture ricettive per le prenotazioni online semplificando i processi e, allo stesso tempo, da un punto di vista interno, agevolando la redistribuzione dei ricavi a seconda dei prodotti e dei servizi selezionati dagli ospiti. L’obiettivo del gruppo alberghiero è di creare una piattaforma di e-commerce completa, che possa offrire una varietà di servizi aggiuntivi oltre alle camere, dalla Spa ai ristoranti, fino ad esperienze di viaggio esclusive.

“Questa partnership – sostiene Jean Noël Lau Keng Lun, vicepresidente senior della gestione dei prodotti di Accor - trasforma l’esperienza di pagamento sia per gli hotel che per gli ospiti, consentendo l’implementazione di nuovi metodi di pagamento su larga scala. Ciò migliora i tassi di conversione e apre le porte anche a nuove opportunità di business”.