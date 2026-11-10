Accor stringe una partnership con Hard Rock International

Partnership strategica per Accor e Hard Rock International. Le due società hanno firmato un accordo che potenzierà i programmi fedeltà di entrambi i gruppi – ALL Accor e Unity by Hard Rock – ampliando al contempo la rete di distribuzione di Hard Rock. Inoltre, Ennismore, la società di ospitalità lifestyle, fornirà supporto allo sviluppo e alle operazioni, rafforzando le opportunità di espansione per il portafoglio di marchi Hard Rock.

Le strutture che fanno capo al portafoglio Hard Rock avranno la possibilità di aderire alla piattaforma di distribuzione e fedeltà ALL Accor, ottenendo così l'accesso a oltre 125 milioni di membri ALL Accor in tutto il mondo. Accor collegherà gli hotel Hard Rock aderenti alla propria rete globale di vendita e distribuzione.

Il gruppo supervisionerà lo sviluppo del marchio Hard Rock, facendo leva sul proprio team di sviluppo globale e su una solida esperienza nell'espansione di brand lifestyle nei principali mercati. Sotto la guida di Ennismore e del più ampio team di sviluppo di Accor, il gruppo promuoverà la crescita del marchio in Europa, Medio Oriente, Asia e nell'area del Pacifico, espandendosi per la prima volta in nuovi mercati e destinazioni.

“Hard Rock ha sempre creduto nel potere della musica, dell'intrattenimento e dell'ospitalità di unire le persone; questa partnership estende tale spirito a un numero maggiore di ospiti e di località, come mai accaduto prima - ha dichiarato Jim Allen, ceo di Hard Rock International -. Insieme ad Accor ed Ennismore, apriamo un nuovo capitolo per il nostro brand, che porterà Hard Rock verso nuove destinazioni in tutto il mondo, offrendo ai membri di Unity by Hard Rock un accesso più ampio, vantaggi reciproci e modi inediti e indimenticabili per vivere i nostri resort».

“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di collaborare con Hard Rock, uno dei marchi di ospitalità e intrattenimento più iconici e riconosciuti a livello globale – aggiunge Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor -. Grazie al suo straordinario patrimonio, alla sua identità forte e alla capacità unica di coniugare musica, intrattenimento e ospitalità, Hard Rock offrirà ai nostri ospiti un mondo di esperienze nuove ed emozionanti, aprendo al contempo opportunità eccezionali per entrare in contatto con nuovi pubblici in tutto il mondo. Questa partnership storica è una dimostrazione concreta della forza, della portata e dell'estensione globale di ALL Accor. Insieme a Ennismore abbiamo inoltre una straordinaria opportunità per accelerare l'espansione globale di Hard Rock Hotels e creare un valore significativo per tutti i nostri stakeholder”.