Achm Hotels by Marriott rafforza la presenza in Italia con Vastint Italy

Achm Hotels by Marriott, società guidata da Antonio Catalán e punto di riferimento nella gestione alberghiera nel Sud Europa, rafforza la propria presenza in Italia con un nuovo accordo a lungo termine con Vastint Italy. L’intesa prevede l’ingresso del Moxy Milan Linate Airport nel portfolio del Gruppo. “Siamo orgogliosi di ampliare la partnership - commenta Catalán - con un partner che condivide con noi valori come sostenibilità ed eccellenza. L’Italia è un mercato strategico e in forte crescita”.

“Affidare ad Achm Hotels by Marriott la gestione del Moxy Linate - aggiunge Marco Mor, ceo di Vastint Italy - rafforza un’alleanza che guarda al futuro e alla crescita sostenibile”.

L’operazione rafforza Achm tra i principali player del Sud Europa e conferma Vastint Italy come sviluppatore di hotel di nuova generazione, dove design e sostenibilità si incontrano.