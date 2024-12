Ad Allegroitalia la gestione del ristorante di Palazzo Cusani

Dal 2025 Allegroitalia Hotel & Condo gestirà il ristorante a Palazzo Cusani. La nuova avventura - presentata a Milano nel corso di un elegante aperitivo nello storico palazzo di Brera, con cui Allegroitalia ha voluto celebrare l’arrivo del Natale - inizierà con il cenone di Capodanno, che promette di coniugare raffinatezza, intrattenimento musicale dal vivo e il fascino della location. Un appuntamento imperdibile per salutare l’anno che verrà tra stile e storia.

La novità arricchisce l’offerta Allegroitalia nel capoluogo lombardo, che già include la Penthouse Suite di via Montenapoleone e il Luxury Condotel di via San Pietro all’Orto, confermando la vocazione del brand per il lusso nel cuore della città.