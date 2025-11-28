Affitti brevi, CleanBnb acquisisce CaseOspitali.it

Si amplia la rete di CleanBnb. L’operatore di affitti brevi ha acquisito al 100% la società Case Ospitali S.r.l. e avviato la gestione commerciale sinergica con la piattaforma CaseOspitali.it.

Fondata da Silvia Ghezzi e Antonella Brugnola, CaseOspitali.it gestisce un portafoglio di circa 60 indirizzi localizzato soprattutto nella città di Milano e nel suo primo hinterland, per un valore di gross booking superiore al milione di euro annui.

Con questa operazione CleanBnB - spiega l’azienda in una nota - “rafforza il proprio ruolo e si propone come catalizzatore e partner per gli operatori locali che vogliono integrare la propria conoscenza del territorio con l’organizzazione e la tecnologia di un player nazionale”. La partnership con CaseOspitali.it “rappresenta il tassello di un progetto più ampio volto a costruire un ecosistema collaborativo in cui realtà locali e operatori strutturati uniscono le competenze per offrire ai viaggiatori un’esperienza di ospitalità più affidabile e competitiva”.