Affitti brevi e richiesta Cin: procedura sospesa fino al 3 novembre

Da ieri la procedura per richiedere il Codice Identificativo Nazionale per le locazioni turistiche è temporaneamente sospesa. Il Ministero del Turismo ha comunicato l’interruzione del servizio fino alle 12 di lunedì 3 novembre.

La sospensione è dovuta ad aggiornamenti tecnici alla Banca Dati nazionale delle Strutture ricettive.

Per ulteriori dettagli o per ottenere informazioni di carattere generale sul Cin è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 18, il contact center del Ministero del Turismo allo 06.164169910 o in alternativa è possibile inviare una e-mail agli indirizzi info.bdsr@ministeroturismo.gov.it e urp@ministeroturismo.gov.it.