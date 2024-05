Affitti brevi, Mitur: “La procedura di assegnazione del Cin non è ancora in esercizio”

Bisognerà attendere ancora per l’attivazione della procedura telematica di assegnazione del Cin per gli affitti brevi. Con il placet della Commissione Politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome al ‘Decreto sull’interoperabilità delle banche dati’ sembrava essere arrivato il momento della svolta, ma in una nota il Mitur precisa che la procedura “non è ancora entrata in esercizio”.

Il Ministero assicura di stare “operando al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa e ne darà comunicazione con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del turismo”.

Nell’attesa, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono “tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza”.