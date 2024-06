Affitti brevi, parte oggi la sperimentazione del Cin

Da oggi in Puglia è possibile richiedere il Cin per gli affitti brevi. Parte proprio dalla regione del Sud Italia la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

Il Ministero del Turismo, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, ha attivato la piattaforma attraverso cui i titolari di strutture e i locatori di immobili situati nella regione possono richiedere il Codice Identificativo Nazionale, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili.

Come funziona

Effettuando l’accesso tramite identità digitale - precisa il Mitur in una nota -, i titolari possono visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare le informazioni mancanti, segnalare eventuali modifiche e ottenere il Cin.

Il servizio sarà presto esteso a tutto il territorio nazionale.