Affitti brevi, Travelnest semplifica i pagamenti con Mangopay

Travelnest sceglie Mangopay per semplificare i processi di pagamento end-to-end. La piattaforma nata nel Regno Unito, che mette in contatto i proprietari di alloggi turistici con oltre 30 siti di prenotazione, integra ora le soluzioni di pagamento di Mangopay, incluso il supporto multivaluta.

Le soluzioni ottimizzeranno il flusso di cassa tra i portali di prenotazione e i consumatori, migliorando, al contempo, l’efficienza di Travelnest e riducendo i costi. “Siamo qui per aiutare i proprietari a creare e mantenere un’attività di successo risparmiando tempo e fatica - spiega Chris Brooks, cfo di Travelnest -. Semplificare e snellire il processo di pagamento è una parte fondamentale del servizio che offriamo e Mangopay ci ha fornito una soluzione che crea efficienza e riduce i costi”.

Alex Taylor, responsabile delle vendite di Mangopay, aggiunge: “Amiamo lavorare a stretto contatto con i clienti per creare soluzioni innovative che soddisfino le loro esigenze specifiche. La flessibilità della soluzione Mangopay ci consente di gestire flussi di pagamento complessi per Travelnest, che collega migliaia di proprietari di immobili a più piattaforme di prenotazione. La nostra tecnologia è perfetta per le aziende in rapida crescita nel settore dei viaggi e non vediamo l’ora di svolgere un ruolo di supporto nell’incredibile storia di crescita di Travelnest”.