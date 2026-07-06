AG Group, un hotel di lusso a Ponte di Legno

AG Group firma un nuovo progetto di lusso. Il Gruppo ha siglato un accordo immobiliare con il Gruppo Pietta per la realizzazione di un indirizzo extra luxury a Ponte di Legno.

Il progetto prevede la realizzazione entro il 2030 di un hotel di 70 camere e 15 suite, di cui una presidenziale. La struttura disporrà anche di spazi benessere per circa 5.000 metri quadrati, 3 ristoranti, una promenade di attività commerciali, servizi outdoor integrati, oltre 200 posti auto e strutture residenziali, per un investimento superiore ai 100 milioni di euro.

La proprietà, rilevata dall’imprenditore bresciano Alessandro Pietta, sarà gestita da AG Group e associata a uno dei brand internazionali con cui il gruppo ha già avviato partnership in Italia.

“Questo progetto rappresenta un passaggio significativo non solo per Ponte di Legno, ma anche per il percorso di sviluppo di AG Group nel segmento luxury - spiega Andrea Girolami, presidente e amministratore delegato AG Group -. La struttura nasce con l’obiettivo di rafforzare l’internazionalizzazione della destinazione attraverso un’offerta capace di unire qualità dell’ospitalità, benessere, servizi integrati e dialogo con il territorio. La nostra gestione porterà in questo contesto il know-how maturato dal Gruppo nell’hôtellerie, nella consulenza alberghiera e nella costruzione di esperienze rivolte a una clientela nazionale e internazionale di alto profilo.”