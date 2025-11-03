Aigab in Parlamento: “L’aumento della cedolare non farà aumentare gli affitti tradizionali”

Sono partite questa mattina le audizioni in vista della manovra finanziaria. Tra i temi sul tavolo, ovviamente quello degli affitti brevi, oggetto dell’aumento della cedolare secca (dal 21% al 26%) nella prima stesura del testo.

A intervenire sulla questione è stata Aigab, che ha nuovamente richiamato l’attenzione sulle cifre, come riporta ilsole24ore.com: l’associazione ha evidenziato come su 9,6 milioni di seconde case, quelle destinate ad affitti brevi turistici siano solo 500mila. I rappresentanti di Aigab hanno aggiunto: “Se la ratio della norma è quella di spostare le case attualmente destinate ad affitti brevi in quello del mercato degli affitti tradizionali, questo andrebbe fatto con altre norme”.

Considerare le opposizioni alla norma anche all’interno della maggioranza, Aigab chiede lo stralcio dell’articolo della manovra che innalza la cedolare secca e il mantenimento delle attuali percentuali.