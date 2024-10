Aigo Confesercenti: “Bene la proroga del Cin, le Ota non oscurino gli annunci”

“Apprezziamo che sia stata accolta la nostra richiesta di proroga dei termini per l’adeguamento fino a gennaio 2025 per i gestori di strutture e locatori di immobili in locazione breve che hanno riscontrato difficoltà di ottenimento dei Cin” . Così in una nota il presidente Aigo Confesercenti, Claudio Cuomo, plaude all’estensione dei termini per l’adeguamento degli affitti brevi al Codice Identificativo Nazionale, disposta dal Ministero del Turismo.

Adesso, segnala però Cuomo, “è importante che i portali di prenotazione prendano atto della proroga e non oscurino - come alcune Ota hanno già comunicato - le strutture alla vendita che ancora non saranno dotate di Cin entro il 31.10.24. Diversamente - conclude -, questo comporterebbe un grave danno per i proprietari degli immobili e i gestori delle strutture ricettive”.