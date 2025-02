Si è chiuso con oltre 11 miliardi di dollari di ricavi il 2024 di Airbnb. La piattaforma home sharing ha archiviato un anno positivo, registrando sul 2023 un incremento dei ricavi del 12%.

L’utile netto, riporta Hosteltur, si è attestato a quota 2,6 miliardi di dollari e sono stati complessivamente 491 milioni i pernottamenti prenotati in tutto il mondo.

A trainare i risultati, ha spiegato l’azienda agli azionisti in una lettera, “la forte domanda e il moderato aumento della tariffa media giornaliera”.

Guardando al futuro, l’azienda si prepara ad ampliare l’offerta, in uno scenario in cui il business degli affitti brevi si fa via via più affollato. A questo proposito il ceo Brian Chesky ha rivelato agli azionisti l’intenzione di voler estendere il ventaglio di servizi prenotabili sulla piattaforma. “Con il tempo ci allontaneremo sempre di più dal nostro core business”, ha affermato, precisando che ormai “quando le persone prenotano un Airbnb, chiedono esperienze, servizi e altri elementi per rendere il soggiorno più speciale”.