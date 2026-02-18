Airbnb introduce in Italia la formula flessibile ‘Prenota subito, paga dopo’

Da oggi su Airbnb è possibile prenotare un soggiorno e versare l’importo in un secondo momento. La piattaforma ha annunciato infatti l’introduzione sul mercato italiano della nuova modalità di prenotazione flessibile ‘Prenota subito, paga dopo’.

I viaggiatori italiani possono quindi bloccare gli annunci che prevedono il pagamento posticipato, senza dover versare alcun anticipo al momento della prenotazione.

L’opzione ‘Prenota subito, paga dopo’ - introdotta per la prima volta negli Stati Uniti lo scorso anno - è disponibile sugli annunci con termini di cancellazione Moderati o Flessibili.

Gli ospiti, fa sapere l’azienda in auna nota, “saranno tenuti a versare l’intero importo poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita dell’annuncio. I termini di cancellazione stabiliti dagli host rimangono invariati e, poiché il pagamento da parte degli ospiti è sempre dovuto prima della fine del periodo di cancellazione gratuita, gli host hanno il tempo necessario per assicurarsi un’eventuale nuova prenotazione in caso di cancellazione”.

La nuova soluzione di pagamento completa la gamma di opzioni di pagamento flessibile offerte da Airbnb, che includono anche il servizio ‘Paga una parte ora e una parte dopo’ - che consente agli ospiti di versare un acconto al momento della prenotazione e il saldo in prossimità del check-in - e il pagamento dilazionato con Klarna.