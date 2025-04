Airbnb investe oltre 30 milioni di dollari per potenziare l’assistenza clienti in Italia nel 2025, con un progetto che comprende l’impiego di fino a 600 operatori di lingua italiana. Dal Giubileo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sono previsti milioni di visitatori in arrivo nel nostro Paese: questo importante stanziamento si inserisce quindi nell’impegno più ampio della piattaforma a supporto della gestione dei grandi eventi in Italia.

“La sicurezza per Airbnb rappresenta una priorità in ogni fase del processo di prenotazione. Inizia online, nel mondo virtuale, attraverso tecnologie pensate per tutelare pagamenti e privacy degli ospiti durante la prenotazione; prosegue poi anche offline, grazie a policy e sistemi volti a salvaguardare la sicurezza degli ospiti, degli host e della comunità locale anche nel mondo reale. Questo investimento è un ulteriore impegno nei confronti della nostra community, proprio in una fase in cui ci prepariamo ad accogliere migliaia di visitatori sulla piattaforma”, ha dichiarato Matteo Sarzana, country manager di Airbnb Italia.

Airbnb ha in essere numerose azioni, fra le quali assistenza rapida, verifica dell’identità per host e ospiti, riduzione delle cancellazioni dopo la rimozione di oltre 400 mila annunci di bassa qualità a livello globale.

Inoltre, è stato introdotto il divieto di feste a supporto della serenità delle comunità locali.