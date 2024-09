Il Gruppo Barletta ha acquisito da Gais Hotel Group l’hotel Villa Diodoro, una struttura storica nel panorama della ricettività di Taormina. L’hotel era proprietà della famiglia Bambara-De Luca, albergatori da quattro generazioni, ed è stato edificato sul finire dell’Ottocento da Giuseppe e Isabella Bambara, tra i primi operatori dell’ospitalità a Taormina.

Con l’acquisizione del Gruppo Barletta, che ha recentemente visto l’ingresso nel capitale della FIDM Holding della famiglia Rovati, il Villa Diodoro, attualmente 4 stelle, sarà sottoposto a un’ampia opera di ristrutturazione e verrà riconvertito in un 5 stelle ultralusso dotato di 72 camere.

L’obiettivo del restyling

“Con questa operazione, realizzata insieme a Paolo Barletta - commenta Isabella Bambara, amministratore delegato e presidente del Gais Hotels Group - si chiude una pagina importante per la storia della nostra famiglia, ma si apre una nuova ed entusiasmante stagione in cui il nostro gruppo continuerà la propria attività a Taormina, con l’impegno e la passione di sempre, attraverso gli altri alberghi di nostra proprietà: l’Hotel Caparena, l’Hotel Isabella, il Grand Hotel San Pietro e sull’Etna, a Linguaglossa, la Tenuta Chiuse del Signore”.

La gestione operativa dell’hotel continuerà sotto la guida della famiglia Bambara - De Luca fino a fine gennaio 2025, con l’avvio delle attività di restyling.

“Il nostro intento - sottolinea Paolo Barletta, ceo del Gruppo Barletta - è di valorizzare asset in posizione strategica sul territorio italiano, convertendoli in hotel di lusso e ampliando così l’offerta di alta gamma nel nostro Paese. Valorizziamo i territori in cui operiamo, creando sinergie che fungano da volano per la crescita e lo sviluppo. Il nostro percorso di crescita in Sicilia passa da simili operazioni, in grado anche di creare future sinergie con la nostra offerta ‘La Dolce Vita Orient Express’”.

La transazione si iscrive infatti nel percorso di espansione già avviato attraverso Arsenale (di cui il Gruppo Barletta è azionista di maggioranza), società attiva nel settore attraverso le sue due divisioni di ‘Hospitality Hotel e Resort’ e ‘Travel’, con il progetto ‘La Dolce Vita Orient Express’, pronto a viaggiare nella seconda metà del 2025, con itinerari dedicati anche all’isola.