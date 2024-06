Allegroitalia Hotel & Condo, nuova struttura in Mongolia

Allegroitalia Hotel & Condo sbarca in Mongolia. La compagnia alberghiera ha infatti annunciato la gestione di Agartha Luxury Resort sul Lago Khövsgöl in Mongolia.

Il nuovo progetto di Allegroitalia è situato in una terra lontana e affascinante. Conosciuto per la sua bellezza paesaggistica e le acque cristalline, il Lago Khövsgöl rappresenta una delle meraviglie naturali più spettacolari della Mongolia.

Il resort sarà un’oasi di lusso e comfort con 32 luxury villas, bar e ristorante e una spa panoramica sul lago. Un resort unico e suggestivo, un’esperienza esclusiva in una location mozzafiato, immersa nella natura incontaminata.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova gestione internazionale in una terra mistica come la Mongolia - sottolinea Piergiorgio Mangialardi, presidente di Allegroitalia. - Questa espansione rappresenta non solo un’importante tappa nella crescita del nostro gruppo, ma anche l’opportunità di portare l’eccellenza dell’ospitalità italiana in una delle destinazioni più suggestive e meno esplorate al mondo. Con il nostro impegno e la nostra passione, siamo pronti a offrire ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile in una location straordinaria.”

“In un momento storico così difficile – aggiunge Mangialardi – Allegroitalia continua a guardare al turismo e all’ospitalità come veicolo di pace e di crescita dei territori, accogliendo la sfida di entrare in mercati lontani”.