Alto Adige: new entry di lusso per Familienhotels Südtirol

Aprirà a novembre 2024 la new entry del gruppo alberghiero Familienhotels Südtirol: il nuovo cinque stelle Aki Family Resort Plose della Valle Isarco, in Alto Adige.

La struttura è la prima degli Adler Spa Resorts & Lodges progettata al 100% per le famiglie. Completamente integrata nella natura circostante, si sviluppa in sei corpi edili con tetti ipogei che ospitano 70 camere, tra Family Suite, Family Suite Superior e Family Home, caratterizzate dalla scelta di materiali naturali e di soluzioni che garantiscano alti standard di efficienza energetica, nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Al suo interno ospita un’Area Spa e Wellness con Mondo Acque, dove il relax assoluto si intreccia al divertimento anche dei più piccoli, con tre scivoli, piscina interna ed esterna, piscina per non nuotatori e vasca baby con attrazioni, nonché due saune dress on dedicate alle famiglie.

I servizi per gli ospiti più piccoli

Presente in struttura anche la Adults only Spa, del marchio Adler, un Padiglione Yoga e Aki Gourmet, l’offerta enogastronomica che unisce sapori del territorio e innovazione e offre la pensione completa che include tutti i pasti e le bevande analcoliche.

I più piccoli potranno essere ospitati nell’Aki Kids Club a partire dai tre anni di età, mentre Aki Nursery è pensata per l’accoglienza dei piccoli dai 30 giorni ai 3 anni.

Tra le recenti new entry del gruppo anche il Familienhotel Viktoria in Val d’Ultimo, il Movi Family Apart Hotel in Alta Badia e il Familiamus in Val Pusteria.