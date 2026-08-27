Alto Adige, Swadeshi riapre lo storico Parc Hotel Posta in Val Badia

Swadeshi Hotels riapre, dopo alcuni anni di chiusura e una profonda ristrutturazione, il Parc Hotel Posta di San Vigilio di Marebbe, tra i più antichi alberghi della Val Badia, che ora torna dunque ad accogliere gli ospiti con un progetto che unisce territorio, memoria, comfort e cultura.

“Il Parc Hotel Posta rappresenta ciò che intendiamo per ospitalità Swadeshi - spiega Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels -. Non alberghi uguali in territori diversi, ma strutture capaci di raccontare una storia, una cultura e una comunità. Al Posta abbiamo avuto la responsabilità e il privilegio di intervenire sul più antico albergo della Val Badia, rispettandone l’anima e costruendo, allo stesso tempo, una nuova esperienza di ospitalità”.

La ristrutturazione ha interessato gli ambienti dell’hotel, con il bar storico del Posta che riapre anche al pubblico e torna a essere un luogo d’incontro per turisti e residenti. Accanto al ristorante principale torna in attività l’antica Stube, dove sarà possibile cenare anche senza soggiornare in albergo.

Tra le novità uno spazio dedicato alla degustazione e alla conoscenza dei prodotti locali. Formaggi delle malghe e dei caseifici della zona e mieli di montagna saranno protagonisti di appuntamenti organizzati nelle stagioni estiva e invernale. Il programma coinvolgerà progressivamente produttori e altre realtà della Val Badia e dell’Alto Adige, permettendo agli ospiti di conoscere anche le persone e le lavorazioni che si trovano dietro ogni prodotto.

I servizi

L’offerta comprende una grande Spa con bagno turco, idromassaggio, hammam, solarium e zone relax, oltre a una Private Spa per esperienze più riservate. Completano gli spazi dedicati al riposo il giardino e una sala lettura con numerosi volumi a disposizione. Per le famiglie è stata realizzata una Kids Room.

Il progetto guarda anche alla progressiva destagionalizzazione dell’offerta. Il Parc Hotel Posta non resterà aperto per dodici mesi, ma punta ad ampliare gradualmente i periodi di attività, valorizzando la montagna oltre le settimane di maggiore affluenza.

“Il Posta - sottolinea Denisa Doru, direttore commerciale di Swadeshi Hotels - può rivolgersi alle famiglie, agli appassionati della montagna e dello sport, alle coppie e a chi cerca benessere e gastronomia. Vogliamo creare nuove ragioni per scegliere San Vigilio anche al di fuori dei periodi tradizionalmente più richiesti”.