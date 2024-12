AN Hotels cresce a Milano con il Rege Hotel

Cresce il portfolio AN Hotels. La catena rafforza la sua presenza a Milano, con l’acquisizione del Rege Hotel di San Donato Milanese, struttura alberghiera che sarà presto completamente ristrutturato, per poi riaprire nel 2025.

Al termine dei lavori, il nuovo AN Hotel San Donato Milanese entrerà a far parte dell’offerta del marchio, accanto ai quattro stelle AN Park Hotel Milano Settala e AN Hotel Melegnano, nonché al tre stelle AN Hotel Dépendance Melegnano. “Con questa acquisizione - spiega il management della catena in una nota - AN Hotels conferma il proprio impegno a rafforzare la presenza nell’area metropolitana di Milano, offrendo soluzioni alberghiere di qualità superiore per ospiti business e leisure.”

L’hotel dispone di oltre 100 camere distribuite su sei piani e si trova in una poizione strategica, a 10 minuti di auto dall’aeroporto di Milano Linate, 5 km dal centro di Milano e a 500 metri dalla fermata della linea 3 della metropolitana, che consente di raggiungere piazza Duomo, in meno di 15 minuti.