Ana Morillo nuova corporate managing director di Palladium

Ricavi in aumento di 12 punti percentuali sull’anno precedente e sei aperture programmate nei prossimi due anni. Palladium Hotel Group sta attraversando una fase di espansione e ha nominato Ana Morillo come nuova corporate managing director dell’unità di business High Energy and All Inclusive Brands.

Morillo, che ha una solida esperienza nel campo dell’ospitalità, nel nuovo ruolo guiderà le operazioni, le vendite e la strategia di marketing di brand quali Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Grand Palladium Hotels & Resorts, TRS Hotels e The Unexpected Hotels. “Siamo in una fase significativa di evoluzione e crescita per l’azienda - ha dichairato Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group -. In questo contesto poter contare su una professionista con l’esperienza e la visione strategica di Ana Morillo sarà essenziale per consolidare l’eccellente lavoro svolto negli ultimi anni. Il suo contributo apporterà un valore significativo nel guidare lo sviluppo dei nostri brand”.