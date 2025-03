Anantara Concorso Roma, Onorato: “Eventi attrattori del turismo di lusso”

Dal 24 al 27 aprile 2025 Roma ospiterà l’Anantara Concorso Roma, evento esclusivo dedicato alle auto storiche, organizzato da Anantara Hotels & Resorts con il patrocinio di Roma Capitale. Protagoniste saranno le più rare vetture italiane, da Ferrari a Lamborghini, provenienti da collezioni private di tutto il mondo. Le auto, suddivise per categoria, saranno valutate da una giuria internazionale guidata da Adolfo Orsi Jr. Il pubblico potrà ammirarle il 26 e 27 aprile a Casina Valadier.

Anantara Concorso Roma, oltre a celebrare il design e la storia automobilistica italiana, si distingue per l’attenzione al benessere: Technogym offrirà infatti sessioni di allenamento e colazioni salutari. “Sono onorato di annunciare il debutto di questo evento che celebra l’eccellenza delle auto d’epoca italiane” dichiara William Heinecke, fondatore di Minor International.

Anantara ha inoltre promosso un’iniziativa benefica per ACLI Roma, finanziando un furgone refrigerato per recuperare eccedenze alimentari. “Questo evento - afferma l’assessore al Turismo di Roma Alessandro Onorato - dimostra come pubblico e privato possano collaborare per lasciare un’eredità concreta alla città”.

Onorato lancia un chiaro messaggio sulla strategia turistica di Roma: eventi di alto profilo, turismo di lusso, crescita economica e impatto sociale positivo. L’obiettivo è posizionare la città come una meta competitiva a livello globale, capace di attrarre visitatori non solo per la sua storia e cultura, ma anche per esperienze esclusive, punto di riferimento per il turismo di lusso e per manifestazioni che attraggano visitatori con alta capacità di spesa. L’evento ambisce a diventare un appuntamento annuale di rilievo internazionale unendo passione, storia e solidarietà nel cuore della Città Eterna.