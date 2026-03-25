Antonio Zacchera spinge sulle potenzialità del turismo sui laghi piemontesi

“Siamo ambasciatori del Lago Maggiore e lo riteniamo un sito di grande potenzialità e sviluppo, la nostra filosofia è quella di essere grandi nel piccolo piuttosto che piccoli nel grande”. Antonio Zacchera, ceo di Zacchera Hotels e vice presidente vicario di Confindustria Alberghi crede molto nella crescita del turismo nel distretto dei laghi piemontesi e soprattutto sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta che, in questi anni di congestionamento del Lago di Como, stanno offrendo una valida alternativa per turisti provenienti da Europa e mercato americano.

“Sono tra i fautori dell’arrivo di nuovi operatori che ci permetteranno di alzare l’asticella della qualità, anche se ci sentiamo già molto internazionali perché il 25% della clientela degli alberghi sul Lago Maggiore arriva dagli Stati Uniti. L’espansione sul lago per noi è fondamentale, anche se dobbiamo confrontarci con norme molto restrittive imposte dalla soprintendenza”.