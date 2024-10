a&o Hostels approda in Belgio con una new entry ad Anversa

a&o Hostels entra nel mercato belga con l’apertura dell’a&o Antwerpen Centraal, la cui inaugurazione è prevista per il 1° novembre. La struttura, che porta a 41 gli indirizzi del gruppo in 11 Paesi, è situata in una posizione strategica, di fronte alla Stazione Centrale di Anversa, nel cuore della città.

Un tempo conosciuto come hotel economico ‘Century Antwerp’ sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, per un investimento di 4 milioni di euro entro l’inizio del 2025. Dispone di 133 camere e 516 posti letto, con diverse soluzioni tra cui camere singole, doppie e familiari, dotate di letti matrimoniali e a castello.

Questa apertura avviene dopo il lancio dell’a&o Brighton Palace Pier nel Regno Unito, all’inizio del 2024, e sarà seguita da ulteriori tre o quattro nuove aperture entro il prossimo anno. Tra le città al centro dell’attenzione del gruppo Bruxelles, Londra, Manchester, Parigi, Madrid e Lisbona.