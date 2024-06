a&o Hostels: cresce la domanda delle viaggiatrici ‘in solitaria’

Il viaggio in solitaria è una delle tendenze del 2024, e le donne giocano un ruolo importante in questo segmento. Gli ultimi dati rilevati da a&o Hostels confermano le previsioni avanzate nel Travel Trend Report a TTG Travel Experience e di recente attestate dall’annuale indagine del Solo Female Travelers Club.

Le ricerche con la chiave “solo female travel” sono cresciute di 6 volte negli ultimi quattro anni prima della pandemia, si sono riaccese nel 2022 e, oggi, hanno superato il picco del 2020. In Italia, in particolare, sei viaggiatori su 10 hanno dichiarato di voler viaggiare da soli nei prossimi tre anni.

“a&o Hostel dal 2015 include nelle sue proposte d’ospitalità aree a riservate alle donne, corredate anche da complementi d’arredo dedicati. Stiamo aumentando da mesi l’offerta di camere condivise per donne - dichiara Phillip Winter, chief marketing officer di a&o Hostels - e ora sono disponibili in più della metà dei nostri ostelli, ma ne vengono aggiunte di nuove continuamente. La domanda presso a&o Hostels è infatti in aumento: con oltre 31mila pernottamenti in dormitori femminili, registrati nel primo trimestre 2024, il risultato è superiore del 28% rispetto ai dati dello stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, cresce la disponibilità di stanze da 26 mq da quattro-sei letti, caratterizzate da un design colorato, nonché da un bagno condiviso attrezzato con un potente phon, oltre che con specchio e illuminazione extra”.